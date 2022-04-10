Освобождение Крыма и Донбасса будет стоить Украине жизни 15 тысяч военных, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что пока технически невозможно освободить Крым и весь Донбасс. Кроме этого, это стоило бы Украине тысячи жизней военных.

Для освобождения этих территорий требуется большее количество танков, авиации, артиллерии.

Кстати Какие-то вопросы можно выносить в отдельные позиции, – Подоляк о Крыме после мирного соглашения

Мы бы положили 10 – 15 тысяч убитыми для освобождения Крыма и Донбасса сейчас,

– объяснил Арестович.

Зеленский тоже говорил о высокой цене

Президент Владимир Зеленский тоже объяснял, какую цену может заплатить Украина за возвращение всего Донбасса. Это будет стоить потери мощнейших воинов из ООС.

Глава государства говорил даже о больших потерях – 40 – 50 тысячах наших бойцов. Поэтому Зеленский подчеркивал, что к возвращению Донбасса следует относиться последовательно, ведь нам сейчас нужна крепкая армия.

Важно – Разведки предупредили об одной из самых значительных битв войны: