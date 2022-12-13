Освобождение Крыма: Арестович предположил, применит ли Путин ядерное оружие

Разговоры западного сообщества о ядерном ударе в результате освобождения Крыма от российских оккупантов нагнетаются некоторыми журналистами всемирно известных изданий. Однако Украину это не остановит, как и прямые угрозы России.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Украина не будет отказываться от освобождения Крыма, несмотря на какие-либо оговорки западных лидеров. Крым – это временно оккупированная территория, а значит, может быть освобождена так же, как и другие.

Читайте также Запад боится, что из-за увольнения Крыма может п очутиться ядерная война: объясняем, что здесь не так

Нагнетание Запада

Алексей Арестович ответил на панические публикации от Washinghton Post о ядерном апокалипсисе, если украинские военные начнут освобождать Крым. По мнению советника, Россия не сможет нанести ядерный удар по находящимся в движении войскам, поскольку попасть в них будет трудно.

В случае, если Владимир Путин все же примет решение применить ядерное оружие, удар, скорее всего, будет нанесен по какой-то военной базе или техническому предприятию, но Арестович заверил, что это не испугает Украину, а наоборот еще больше разозлит. Тогда Украина будет давить еще больше, потому что ядерное оружие отменяет вообще все правила.

Можно уже не говорить, что мы европейская армия европейской страны, можно уже быть абсолютно по-боевому, в режиме игры в Stalker,

– сказал Арестович.

Поход в Крым

Советник Офиса Президента объяснил, что если украинская армия будет наступать на Крым, это будет означать операционный кризис российских войск и их неспособность к сопротивлению на земле. Следовательно, ядерный удар не будет иметь никакого смысла, потому что в таком случае украинская армия станет продвигаться быстрее и будет уже в Крыму, а туда Россия не будет наносить удар, потому что заденет и свои войска.

Арестович предположил, что Россия может ударить вглубь Украины, но это все равно не остановит украинское войско, а для Путина и России будут ужасные последствия, потому что в таком случае уже вмешается НАТО.

Поскольку Путин слишком любит жизнь, он не станет умирать в "огне ядерного удара".

Президент дает очень правильную оценку. Чувак, который делает ботоксные операции, строит дворцы в Геленджике и имеет золотые ершики в унитазе не собирается умирать в огне ядерного удара,

– сказал Арестович.

Запугивание от Запада

Алексей Арестович также уверен, что Украину будут запугивать и отговаривать от силового освобождения Крыма. Это будут делать многие эксперты, журналисты, политики, якобы отвоевывайте все что угодно, но не Крым. Однако такие запугивания все равно не сработают.

Украину не остановит ядерный удар, – Арестович об освобождении Крыма: смотрите видео

Выбить россиян из Крыма, не заходя в него

По словам советника Офиса Президента, Крым можно сделать непригодным для жизни российских войск, даже не входя в него. Украина, используя HIMARS, сможет ликвидировать сотни и тысячи россиян, прервать поставки, сделать невозможным движение по Крымскому мосту, а с помощью Harpoon сделать невозможными попытки поставлять что-то флотом. В таком случае, россияне примут такое же решение, как и насчет Херсона.

Ядерные угрозы за освобождение Крыма: что известно