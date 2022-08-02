Однако для первого варианта должно быть одно главное условие. Его в эфире 24 канала назвал военный эксперт Олег Жданов. Кстати, постоянная представительница Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева также рассказала 24 канала, как планируют освобождать Крым.

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Так, Жданов подчеркнул, что условие для освобождения Крыма – это Крымский мост, который россия незаконно построила. Именно через него оккупанты перекидывают военную технику в Украину.

Олег Жданов военный эксперт Если мы перекрываем Крымский мост, при чем как железнодорожный, так и автомобильный, тогда у нас будет возможность попытаться освободить Крым военным путем.

Если его сделать не удастся – "тогда будет очень тяжело", добавил эксперт. Он пояснил, что в таком случае через мост будут и дальше поставлять технику и вооружение.

"И я еще раньше говорил, если мы выходим на Чонгар (на Херсонщине – 24 канал), то Генштаб должен оценить ситуацию, насколько рискованно входить в Крым. Только он должен предлагать принятие решения по этой ситуации", – добавил Жданов.

Внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов написал, что Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, будут поражены, когда будет необходимость, способность и задачи. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что мост через Керчинский пролив точно будет уничтожен.

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