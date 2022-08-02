Однако для первого варианта должно быть одно главное условие. Его в эфире 24 канала назвал военный эксперт Олег Жданов. Кстати, постоянная представительница Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева также рассказала 24 канала, как планируют освобождать Крым.
Внимание россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма, – разведка
Так, Жданов подчеркнул, что условие для освобождения Крыма – это Крымский мост, который россия незаконно построила. Именно через него оккупанты перекидывают военную технику в Украину.
Если мы перекрываем Крымский мост, при чем как железнодорожный, так и автомобильный, тогда у нас будет возможность попытаться освободить Крым военным путем.
Если его сделать не удастся – "тогда будет очень тяжело", добавил эксперт. Он пояснил, что в таком случае через мост будут и дальше поставлять технику и вооружение.
"И я еще раньше говорил, если мы выходим на Чонгар (на Херсонщине – 24 канал), то Генштаб должен оценить ситуацию, насколько рискованно входить в Крым. Только он должен предлагать принятие решения по этой ситуации", – добавил Жданов.
Временно оккупированный россией Крым: главное
- Украина и Россия могут начать переговоры о возвращении Крыма в состав нашего государства. Детальнее нужные предпосылки описал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
- Тем временем в Крыму планируют похоронить тысячи российских захватчиков. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, когда Украина освободит полуостров, то россия обязательно заберет всех "200-х" оккупантов к себе домой.
- За неделю до дня ВМФ России руководители морской группировки оккупантов в Крыму начали тщательные проверки и подготовку к празднику. Оказалось, что почти во всех подразделениях военнослужащие массово употребляют алкоголь даже в рабочее время.
- Между тем в разведке заявили, что оккупанты перекидывают большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. Впоследствии их планируют использовать против ВСУ на Юге Украины.