Однак для першого варіанту повинна бути одна головна умова. Її в ефірі 24 каналу назвав військовий експерт Олег Жданов. До речі, постійна представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева також розповіла 24 каналу, як планують звільняти Крим.

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Так, Жданов наголосив, що ця умова для звільнення Криму – це Кримський міст, який росія незаконно збудувала. Саме через нього окупанти перекидають військову техніку в Україну.

Олег Жданов військовий експерт Якщо ми перекриваємо Кримський міст, при чому як залізничний, так і автомобільний, тоді у нас буде можливість спробувати звільнити Крим військовим шляхом.

Якщо його зробити не вдасться – "тоді буде дуже важко", додав експерт. Він пояснив, що у такому випадку через міст і далі постачатимуть техніку та озброєння.

"І я ще раніше казав, якщо ми виходимо на Чонгар (на Херсонщині – 24 канал), то Генштаб має оцінити ситуацію, наскільки ризиковано входити в Крим. Лише він повинен пропонувати прийняття рішення щодо цієї ситуації", – додав Жданов.

Увага! Секретар РНБО Олексій Данілов написав, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що міст через Керчинську протоку точно буде знищений.

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