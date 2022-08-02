Однак для першого варіанту повинна бути одна головна умова. Її в ефірі 24 каналу назвав військовий експерт Олег Жданов. До речі, постійна представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева також розповіла 24 каналу, як планують звільняти Крим.
Увага росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму, – розвідка
Так, Жданов наголосив, що ця умова для звільнення Криму – це Кримський міст, який росія незаконно збудувала. Саме через нього окупанти перекидають військову техніку в Україну.
Якщо ми перекриваємо Кримський міст, при чому як залізничний, так і автомобільний, тоді у нас буде можливість спробувати звільнити Крим військовим шляхом.
Якщо його зробити не вдасться – "тоді буде дуже важко", додав експерт. Він пояснив, що у такому випадку через міст і далі постачатимуть техніку та озброєння.
"І я ще раніше казав, якщо ми виходимо на Чонгар (на Херсонщині – 24 канал), то Генштаб має оцінити ситуацію, наскільки ризиковано входити в Крим. Лише він повинен пропонувати прийняття рішення щодо цієї ситуації", – додав Жданов.
Тимчасово окупований росією Крим: головне
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