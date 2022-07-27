Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він відреагував на вимогу гауляйтера Криму сєргея аксьонова вирити 30 тисяч могил та забезпечити 100 тисяч ліжкомісць в лікарнях для окупантів.

До теми Подоляк переконаний, що конкуренція за ринки збуту з Україною – одна з причин війни

Подоляк наголошує, що аксьонов – це самозванець та кримінальний правопорушник, який має відповідати за узурпацію влади перед українським судом. Навіть, якщо після його "розпорядження" і поховають тисячі окупантів в Криму, то потім росія буде змушена забрати їх всіх до себе додому.

Це знову ж таки фантастично звучить. Вони будуть робити 30 тисяч могил. Потім, правда, їм доведеться вивозити все це. Нам ці люди не потрібні на нашій землі. Вони для нас – ніхто, – наголошує Подоляк.

Прихована мобілізація триває в росії ще з 1 квітня

росії постійно не вистачає "гарматного м'яса" для війни проти України. Тому вони намагаються активно набирати людей: зазвичай шукають кандидатів в депресивних містах, де в людей немає роботи, і вони готові за гроші їхати вмирати в Україну. Така ж сама ситуація у приватних військових компаній. Вони дійшли до того, що набирають навіть "зеків".

Подоляк згадує, як росія грозила захопити все за 3 дні. І очікували на втрати в межах 400 військових, а потім і 4 тисяч. А тепер окупанти готують ліжкомісця в лікарнях та могили на сотні тисяч людей.

Ось така країна. І вони сотні тисяч людей готові поховати. Але заради чого? А ці зомбі-сім’ї, які не ставлять питань і купляють "Ладу"... Ви розумієте, який емоційний рівень в росії? Ці батьки купують машину і не навіть не ставлять питання – а за що саме дитя загинуло в Україні? – говорить Подоляк.

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Додамо, Михайло Подоляк наголосив, що Збройні Сили продовжують поступово звільняти Херсонщину від російських загарбників. Зараз ніяких перемовин з росією про припинення вогню не буде.