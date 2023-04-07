Как известно, в Вооруженных Силах воюют представители разных вероисповеданий, в частности, мусульмане. Именно поэтому 7 апреля Президент Украины Владимир Зеленский решил выступить перед ними в это святое время. Украинский лидер констатировал, что именно с оккупации Крыма и порабощения крымских татар, преимущественно мусульман, началась безрезультатная попытка России захватить весь современный мир.

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Впереди Победа

По словам главы государства, хотя Крымский полуостров сейчас временно находится под контролем оккупантов – то есть под триколором, являющимся символом зла – вскоре справедливость восторжествует.

Унижение, репрессии, убийства, война… Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа над ним. Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира,

– сказал Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что освобождение Крыма необходимо для возвращения порядка в мире, который будет основан на конвенциях и Уставе ООН. Однако ни в коем случае не "на криминальных привычках убийц, насильников и грабителей, которые Россия пытается распространить".

Зеленский говорит об освобождении Крыма перед ифтаром: смотрите видео с фейсбука президента

Вместе с тем украинский лидер убежден, что, несмотря на грусть и боль войны, священный Рамадан в этом году должен быть светлым.

Верю, что молитвы о мире для всей нашей земли без исключения будут услышаны. Украина заслуживает этого, так же как и все остальные страны повсюду, где Бог благословил землю жизнью. Мы вернемся в Крым – и тогда миру вернется покой, потому что агрессор проиграет. Победа Украины будет означать победу жизни – жизнь украинцев всех конфессий, разного происхождения, но с одной мечтой и верой: с верой в добро,

– заявил глава государства.

Традиционное вечернее обращение президента

Вспомним к этой теме, что Владимир Зеленский 7 апреля опубликовал также свое традиционное обращение к украинскому народу, в котором, среди прочего, описал ситуацию на поле боя.

По его словам, состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором основную уделили боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину и "за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины".