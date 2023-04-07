Як відомо, у Збройних Силах воюють представники різних віросповідань, зокрема, мусульмани. Саме тому 7 квітня Президент України Володимир Зеленський вирішив виступити перед ними у цей святий час. Український лідер констатував, що саме з окупації Криму та поневолення кримських татар, які переважно є мусульманами, розпочалась безрезультатна спроба Росії захопити весь сучасний світ.

Дивіться також Далі буде: як Росія поринає у 90-ті та захлинається від вбивств та пограбувань

Попереду Перемога

За словами глави держави, хоч Кримський півострів зараз тимчасово перебуває під контролем окупантів – себто під триколором, що є символом зла – невдовзі справедливість восторжествує.

Приниження, репресії, убивства, війна… Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає і перемога над ним. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу,

– сказав Зеленський.

Разом з тим він зазначив, що звільнення Криму необхідне для повернення порядку у світі, який буде заснований на конвенціях і Статуті ООН. Однак в жодному разі не "на кримінальних звичках убивць, ґвалтівників і грабіжників, які Росія намагається поширити".

Зеленський говорить про звільнення Криму перед іфтаром: дивіться відео з фейсбуку президента

Разом з тим український лідер переконаний, що, попри сум і біль війни, цьогорічний священний Рамадан має бути світлим.

Вірю, що молитви за мир для всієї нашої землі без винятку будуть почуті. Україна заслуговує на це, так само як і всі інші країни всюди, де Бог благословив землю життям. Ми повернемося в Крим – і тоді світу повернеться спокій, бо агресор програє. Перемога України означатиме перемогу життя – життя українців усіх конфесій, різного походження, але з однією мрією та вірою: із вірою в добро,

– заявив глава держави.

Традиційне вечірнє звернення президента

Згадаємо до цієї теми, що Володимир Зеленський 7 квітня опублікував також своє традиційне звернення до українського народу, у якому, серед іншого, описав ситуацію на полі бою.

За його словами, відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій основну приділили боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину та "за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України".