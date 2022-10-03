Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, с военной стороны сейчас не следует обсуждать дальнейшие планы украинских военных. Это знает только Генеральный штаб и Минобороны.

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Была информация об окружении около 5,5 тысячи российских оккупантов. Конечно, кто-то попал в плен, кого-то уничтожили. Но были и группировки, которым удалось выехать.

Россияне "порвались" от освобождения Лимана

Как отмечает Ступак, очень важна в освобождении Лимана именно политическая составляющая. Сейчас российские оккупанты прямо "взрываются" из-за потери города. А Кадыров с Пригожиным вообще наехали на российское военное командование. В частности, на генерал-полковника Лапина.

Что самое интересное, российские военные это просто проглотили. Они ничего не ответили на наезд от Кадырова и Пригожина.

Они признали себя ничтожествами. Они будут терпеть не только унижение от наших войск, но еще и от своих – Кадырова и компании. Это унизительно. Следующий шаг – когда их будут унижать какие-то комики из "Камеди клаба",

– отметил Ступак.

Унижения от Кадырова и Пригожина звучат особенно забавно, учитывая некоторую информацию, что часто войсками руководит лично Путин. Они еще и поиздевались над своим диктатором.

По мнению Ступака, Кадыров и Пригожин не просто так наехали на российское военное командование. Возможно, они хотят сбить с должности действующего министра обороны Шойгу и поставить кого-нибудь другого. Уже была информация, что тот же Пригожин до сих пор занимается поставкой питания в российскую армию, а Шойгу всячески пытается ему помешать.

Какие последствия для России будет иметь освобождение Лимана от оккупантов: смотрите видео

Что произошло с оккупантами, которые были в окружении под Лиманом

Украинские военные оцепили территорию вблизи Лимана и нескольких других населенных пунктов. Не все российские оккупанты успели покинуть позиции. Им не позволило это сделать высшее командование.

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, под Лиманом была определенная "солянка" российских оккупантов – "мобики", 752-й мотострелковый полк, подразделение "Барс-13", "Русский легион" и "Союз добровольцев Донбасса". Некоторые из них физически уничтожены, кто-то оказался в плену. Часть смогла колоннами или малыми группами выйти. А некоторые сейчас пытаются сформировать линию обороны в Кременной.