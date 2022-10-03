Про це 24 каналу розповів експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, з військового боку зараз не варто обговорювати подальші плани українських військових. Це знає лише Генеральний штаб та Міноборони.

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Була інформація про оточення близько 5,5 тисяч російських окупантів. Звісно, хтось потрапив в полон, когось знищили. Але були й угруповання, яким вдалося виїхати.

Росіяни "порвалися" від звільнення Лиману

Як наголошує Ступак, дуже важлива у звільненні Лиману саме політична складова. Зараз російські окупанти прямо "вибухають" через втрату міста. А Кадиров з Пригожиним взагалі наїхали на російське військове командування. Зокрема, на генерал-полковника Лапіна.

Що найцікавіше, російські військові це просто проковтнули. Вони нічого не відповіли на наїзд від Кадирова та Пригожина.

Вони визнали себе нікчемами. Вони будуть терпіти не лише приниження від наших військ, але ще й від своїх – Кадирова і компанії. Це принизливо. Наступний крок – коли їх будуть принижувати якісь коміки з "Камеді клабу",

– зазначив Ступак.

Приниження від Кадирова та Пригожина звучать особливо кумедно, враховуючи деяку інформацію, що часто військами керує особисто Путін. Вони ще й познущалися з власного диктатора.

На думку Ступака, Кадиров та Пригожин не просто так наїхали на російське військове командування. Можливо, вони хочуть збити з посади чинного міністра оборону Шойгу і поставити когось іншого. Вже була інформація, що то й ж Пригожин досі займається постачанням харчування в російську армію, а Шойгу всіляко намагається йому завадити.

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Що сталося з окупантами, які були в оточенні під Лиманом

Українські військові оточили територію поблизу Лиману та кількох інших населених пунктів. Не всі російські окупанти встигли покинути позиції. Їм не дозволило це зробити вище командування.

За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, під Лиманом була певна "солянка" російських окупантів – "мобіки", 752-й мотострілецький полк, підрозділ "Барс-13", "Російський легіон" та "Союз добровольців Донбасу". Дехто з них фізично знищений, хтось опинився в полоні. Частина змогла колонами або малими групами вийти. А дехто зараз намагається сформувати лінію оборони в Кремінній.