Украинская разведка 11 сентября сообщила о своем очередном достижении – из-под оккупации удалось освободить газодобывающие платформы "вышки Бойкак". Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, в чем важность этого возвращения.

Смотрите также Битва за море – "вышки Бойко": в ГУР показали уникальные фото спецоперации

Прежде всего, это вопрос безопасности

Когда речь идет о "вышках Бойка", то имеется в виду буровые газодобывающие платформы "Петр Годованец" и "Украина", которые в 2015 году Россия незаконно присвоила. Во время полномасштабной войны оккупанты использовали эти "вышки" для того, чтобы обеспечить свой контроль в акватории Черного моря. Они установили там средства РЛС для отслеживания надводной обстановки. Также платформы выполняли у них функции вертолетных площадок.

Однако это в прошлом. ГУР уже демонтировало вражеское оборудование. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что важность возвращения "вышек" состоит прежде всего в улучшении охраны и обороны побережья.

Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут своевременно реагировать или что-либо планировать в нашей акватории. Поэтому значение это имеет большое и для Одесской области в первую очередь. Это вопрос безопасности,

- сказал спикер.

На шаг ближе к освобождению Крыма

В интервью 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный назвал плюсы от операции по возвращению "вышек".