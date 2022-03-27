В освобожденном от оккупантов Тростянце остается заминированной больница

Украинская армия освободила от оккупантов Тростянец на Сумщине. Правда, многие объекты в городе остаются заминированными.

Заминирована, в частности, и больница. Поэтому власти призвали всех жителей быть максимально осторожными.

Важно ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: мощные фото

Тростянец будут разминировать

О подозрительных предметах надо сообщать нашим военным. Энергетики, коммунальщики и ГСЧС вскоре смогут полноценно начать работу после разминирования территории общин.

Эвакуация людей

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что на 27 марта организовали эвакуацию людей, которые остались без жилья. Также будут вывозить раненых, которым нужна помощь врачей.

Может заинтересовать – Основные усилия ВСУ направляют на защиту Кривого Рога, Запорожья и Николаева: