Ахтырская окружная прокуратура занимается расследованиями. Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали русские наемники против мирного населения.

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Окупанты похищали горожан и пытали их

Правоохранители сообщают, что российские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но и похищали его мирных жителей и издевались над ними.

30 марта город был освобожден от оккупантов. Во время его обследования были обнаружены тела двух замученных горожан. Они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия. Уже известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.

Ранее мэр Тростянца Юрий Бова рассказал, что оккупанты из двух танков расстреливали больницу . По словам главы города, почти треть здания нуждается в капитальном ремонте.

оккупанты Также он отметил, что разрушены административные здания в городе . От городского совета, ЦНАПа, отделения полиции, а также прокуратуры не осталось и кирпича.