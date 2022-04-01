Охтирська окружна прокуратура займається розслідуваннями. Мовиться про притягнення до відповідальності за злочини, які в Тростянці вчиняли російські найманці проти мирного населення.

Читайте також Чоловік, якого катували та вбили окупанти неподалік Тростянця – український спортсмен Проневич

Окупанти викрадали містян і катували їх

Правоохоронці повідомляють, що російські військові грубо порушували вимоги Женевської конвенції. Вони не лише окупували місто Тростянець, а ще й викрадали його мирних мешканців і знущалися з них.

30 березня місто звільнили від окупантів. Під час його обстеження виявили тіла двох закатованих містян. Вони були прив'язані один до одного та вбиті з вогнепальної зброї. Уже відомо про те, що про їхнє зникнення рідні повідомляли за кілька днів до цього.

Раніше мер Тростянця Юрій Бова розповів, що окупанти з двох танків розстрілювали лікарню. Зі слів очільника міста, майже третина будівлі потребує капітального ремонту.

Також він зазначив, що зруйновані адміністративні будівлі у місті. Від міської ради, ЦНАПу, відділення поліції, а також прокуратури не залишилося й цеглини.

До теми – ЗСУ звільнили ще 11 населених пунктів від окупантів – дивіться відео: