Такую информацию вместе с фотографиями опубликовали на странице Министерства внутренних дел Украины в фейсбук.

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Сегодня прибыла очередная партия гуманитарной помощи для гвардейцев, которые в ожесточенных боях освобождали от российских оккупантов населенные пункты Киевщины,

– отметили в заметке.

В МВД Украины также поблагодарили каждого, кто присоединился к сбору гуманитарной помощи.

Фото гумпомощи для нацгвардейцев:

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