Таку інформацію разом з фотографіями опублікували на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у фейсбук.

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Сьогодні прибула чергова партія гуманітарної допомоги для гвардійців, які в запеклих боях звільняли від російських окупантів населенні пункти Київщини,

– зазначили у дописі.

У МВС України також подякували кожному, хто долучився до збору гуманітарної допомоги.

Фото гумдопомоги для нацгвардійців:

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