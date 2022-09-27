Теперь Екатерина Полищук поделилась архивной записью своего пения с Азовстали. Она показала в соцсетях "спасенный остаток архива подземного пения".

К теме Вернулись, чтобы бороться дальше, – "Пташка" опубликовала первое сообщение после плена

Кажется, полвека назад. В развалине и золе мы поддерживали огонь жизни горячими сердцами. Когда было тяжело – пели. Было страшно – пели. Казалось конец – пели. А еще работали. Круглосуточно, самоотверженно, безостановочно, безапелляционно. Отчаяние гнали железной арматурой, безнадежность – братством, усталость – силой родной земли, жалость – верой в народ Украины,

– написала "Пташка".

Она вспомнила, что там воины боролись против, а сейчас она будет бороться за.

Как "Пташка" пела на Азовстали: смотрите видео

"За украинских военных, за будущее настоящих героев, за каждого военнопленного, который должен вернуться домой. Пою, пока жива. Жива – пока борюсь. Мое оружие – песня", – написала Екатерина Полищук.

"Пташку" вернули из плена

Вечер 21 сентября оказался счастливым для украинцев. Из российского плена вернули Екатерину Полищук, имеющую псевдоним "Пташка". Она известна не только своей смелостью, но и пением, пронзившим сердца украинцев. Также вернули более 200 наших защитников, в том числе и командиров полка защитников Мариуполя.

Екатерине Полищук 21 год. По сети распространялось видео с "Азовстали", на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера". Кадры покорили пользователей и быстро стали популярны.

Что "Пташка" говорила в обращении к украинцам: смотрите видео