Тепер Катерина Поліщук поділилась архівним записом свого співу з Азовсталі. Вона показала в соцмережах "врятований залишок архіву підземельного співу".

До теми Повернулись, щоб боротись далі, – "Пташка" опублікувала перший допис після полону

Здається, пів віку тому. В руїні та золі ми підтримували вогонь життя гарячими серцями. Коли було важко – співали. Було страшно – співали. Здавалось кінець – співали. А ще працювали. Цілодобово, самовіддано, беззупинно, безапеляційно. Відчай гнали залізною арматурою, розпач – братерством, втому – силою рідної землі, жаль – вірою в народ України,

– написала "Пташка".

Вона пригадала, що там воїни боролись проти, а зараз вона боротиметься за.

Як "Пташка" співала на Азовсталі: дивіться відео

"За українських військових, за майбутнє справжніх героїв, за кожного військовополоненого, який повинен повернутись додому. Співаю, доки жива. Жива – доки борюсь. Моя зброя – пісня", – написала Катерина Поліщук.

"Пташку" повернули з полону

Вечір 21 вересня видався щасливим для українців. З російського полону повернули Катерину Поліщук, що має псевдонім "Пташка". Вона відома не тільки своєю сміливістю, а й співом, який пронизив серця українців. Також повернули понад 200 наших захисників, зокрема, й командирів полку оборонців Маріуполя.

Катерині Поліщук 21 рік. Мережею поширювалось відео з "Азовсталі", на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера". Кадри підкорили користувачів та швидко стали популярними.

Що "Пташка" казала у зверненні до українців: дивіться відео