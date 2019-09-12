Освобожденные 7 сентября украинцы получат новые паспорта, – Денисова

Моряки, освобожденные 7 сентября, получат новые документы в форме ID-карточек. Так же оперативно их получат и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или заключении в России, или даже если просто есть потребность в обновлении этих документов.

О начале реализации совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы по оформлению ID-паспортов бывшим пленникам Кремля сообщила украинская обмудсвумен Людмила Денисова в своем фейсбуке.

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"Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение. Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время", – написала Денисова, и сразу опубликовала фотодоказательства.

Смотрите трогательные фото освобожденных украинцев (со страницы Денисовой в фейсбуке):

Важно! Каждый из 35 украинцев, которых освободили из русского плена, получит разовую денежную помощь в 100 тысяч гривен. Так решило правительство 11 сентября.



Украинцы в плену врага / Инфографика 24 канала

7 сентября Россия и Украина совершили обмен по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряков и 11 политзаключенных Кремля. Все новости об этом - в материалах 24 канала.