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      Освобожденные 7 сентября украинцы получат новые паспорта, – Денисова

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      Освобожденным украинцам выдадут ID-карты
      Освобожденным украинцам выдадут ID-карты / Фейсбук Людмилы Денисовой

      Моряки, освобожденные 7 сентября, получат новые документы в форме ID-карточек. Так же оперативно их получат и политзаключенные, которые потеряли документы во время пребывания в плену или заключении в России, или даже если просто есть потребность в обновлении этих документов.

      О начале реализации совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы по оформлению ID-паспортов бывшим пленникам Кремля сообщила украинская обмудсвумен Людмила Денисова в своем фейсбуке.

      Читайте также: Денисова указала, когда состоится следующий обмен пленными с Россией

      "Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение. Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время", – написала Денисова, и сразу опубликовала фотодоказательства.

      Смотрите трогательные фото освобожденных украинцев (со страницы Денисовой в фейсбуке):

       

       

      Важно! Каждый из 35 украинцев, которых освободили из русского плена, получит разовую денежную помощь в 100 тысяч гривен. Так решило правительство 11 сентября.

      Бранці
      Украинцы в плену врага / Инфографика 24 канала

       

      7 сентября Россия и Украина совершили обмен по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряков и 11 политзаключенных Кремля. Все новости об этом - в материалах 24 канала.

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      Теги: Новости Украины ID-карты Государственная миграционная служба Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Обмен пленными Людмила Денисова
      Источник: 24 канал
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