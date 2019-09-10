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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Денисова указала, когда состоится следующий обмен пленными с Россией

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      Зеленский работает над новым обменом пленных
      Зеленский работает над новым обменом пленных / 24 канал

      Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может состояться уже до конца 2019 года.

      Денисова в интервью "Сніданку з 1+1" отметила, что перспективы нового обмена уже есть.

      Интересно: Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией

      Сейчас Владимир Зеленский и руководитель рабочей группы Андрей Ермак проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех пленников Кремля.

      Мы не останавливаемся. Сейчас наших, те, которые идентифицированы, 113, из них – 89 крымских татар,
      – отметила Денисова.

      Помощник президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую часть группы по обмену пленными и летавший в Москву за освобожденными украинцами, также подтвердил информацию о ближайшем новом обмене. По его словам, в российском плену остаются "несколько сотен человек", среди которых и крымские татары, незаконно задержанные в оккупированном Крыму.

      обмін полонених сенцов
      Сколько украинцев в плену врага / инфографика 24 канала

      Важно: В "Феофании" рассказали о лечении освобожденных из плена

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".

      Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

      в україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      політв'язні Кремля повернулися в УкраїнуПолитзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Владимир Зеленский Людмила Денисова Обмен пленными
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