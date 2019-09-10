Денісова вказала, коли відбудеться наступний обмін полоненими з Росією

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає, що обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією може відбутися вже до кінця 2019 року.

Денісова в інтерв’ю "Сніданку з 1+1" наголосила, що перспективи нового обміну вже є.

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Наразі Володимир Зеленський та керівник робочої групи Андрій Єрмак проводять переговори для того, щоб повернути всіх бранців Кремля.

Ми не зупиняємось. Зараз наших, ті які ідентифіковані, 113, з них – 89 кримських татар,

– зауважила Денісова.

Помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав у Москву по звільнених українців, також підтвердив інформацію про найближчий новий обмін. За його словами, у російському полоні залишаються "декілька сотень людей", серед яких і кримські татари, що були незаконно затримані в окупованому Криму.



Скільки українців у полоні ворога / інфографіка 24 каналу

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Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".



Близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу