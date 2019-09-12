Звільнені 7 вересня українці отримають нові паспорти, – Денісова

Моряки, звільнені 7 вересня, отримають нові документи у формі ID-карток. Так само оперативно їх отримають і політв'язні, які втратили документи під час перебування в полоні чи ув'язненні в Росії, або навіть якщо просто є потреба в оновленні цих документів.

Про початок реалізації спільної ініціативи з керівництвом Державної міграційної служби з оформлення ID-паспортів колишнім бранцям Кремля повідомила українська обмудсвумен Людмила Денісова у своєму фейсбуці.

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"Для зручності та оперативності процесу ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування. Сподіваюсь, що видача готових ID-карток відбудеться найближчим часом", – написала Денісова, та одразу опублікувала фотодокази.

Дивіться зворушливі фото визволених українців, які оприлюднила Денісова:

Важливо! Кожен з 35 українців, яких звільнили з російського полону, отримає разову грошову допомогу у 100 тисяч гривень. Так вирішив уряд 11 вересня.



Українці в полоні ворога / Інфографіка 24 каналу

7 вересня Росія та Україна здійснили обмін за схемою "35 на 35". До України повернулися 24 військовополонених моряків та 11 політв'язнів Кремля. Усі новини про це – у матеріалах 24 каналу.