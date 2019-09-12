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      Звільнені 7 вересня українці отримають нові паспорти, – Денісова

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      Визволеним українцям видадуть ID-картки
      Визволеним українцям видадуть ID-картки / Фейсбук Людмили Денісової

      Моряки, звільнені 7 вересня, отримають нові документи у формі ID-карток. Так само оперативно їх отримають і політв'язні, які втратили документи під час перебування в полоні чи ув'язненні в Росії, або навіть якщо просто є потреба в оновленні цих документів.

      Про початок реалізації спільної ініціативи з керівництвом Державної міграційної служби з оформлення ID-паспортів колишнім бранцям Кремля повідомила українська обмудсвумен Людмила Денісова у своєму фейсбуці.

      Читайте також: Денісова вказала, коли відбудеться наступний обмін полоненими з Росією

      "Для зручності та оперативності процесу ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де хлопці проходять лікування. Сподіваюсь, що видача готових ID-карток відбудеться найближчим часом", – написала Денісова, та одразу опублікувала фотодокази.

      Дивіться зворушливі фото визволених українців, які оприлюднила Денісова:

       

       

      Важливо! Кожен з 35 українців, яких звільнили з російського полону, отримає разову грошову допомогу у 100 тисяч гривень. Так вирішив уряд 11 вересня.

      Бранці
      Українці в полоні ворога / Інфографіка 24 каналу

      7 вересня Росія та Україна здійснили обмін за схемою "35 на 35". До України повернулися 24 військовополонених моряків та 11 політв'язнів Кремля. Усі новини про це – у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Новини України Людмила Денісова Обмін полоненими Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Державна міграційна служба ID-картки
      Джерело: 24 канал
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