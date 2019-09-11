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      Звільненим з російського полону українцям виділять грошову допомогу

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      Українцям звільненим з полону виділять по 100 тисяч гривень
      Українцям звільненим з полону виділять по 100 тисяч гривень / reuters.com

      Кожен з 35 українців, які були звільнені з російського полону, отримає одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів у середу, 11 вересня.

      Про допомогу для українців, яким довелося пережити російські в'язниці повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка взяла участь у засіданні Кабміну.

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      Відповідальним у виконанні рішення уряду є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

      Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків та політв`язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою,
      – підкреслила Людмила Денісова.

      Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      українці звільнені з полону
      Хто повернувся з російського полону / інфографіка 24 каналу

      Українські моряки повернулися з полону
      Українські моряки повернулися з полону / інфографіка 24 каналу
       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Кабінет Міністрів України Людмила Денісова Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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