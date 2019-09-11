Звільненим з російського полону українцям виділять грошову допомогу

Кожен з 35 українців, які були звільнені з російського полону, отримає одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів у середу, 11 вересня.

Про допомогу для українців, яким довелося пережити російські в'язниці повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка взяла участь у засіданні Кабміну.

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Відповідальним у виконанні рішення уряду є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків та політв`язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою,

– підкреслила Людмила Денісова.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Хто повернувся з російського полону / інфографіка 24 каналу



Українські моряки повернулися з полону / інфографіка 24 каналу

