Освобожденным из российского плена украинцам выделят денежную помощь

Каждый из 35 украинцев, которые были освобождены из российского плена, получит единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 11 сентября.

О помощи для украинцев, которым пришлось пережить российские тюрьмы, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая приняла участие в заседании Кабмина.

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Ответственным за выполнение решения правительства является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей является чрезвычайно важной,

– подчеркнула Людмила Денисова.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?

Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Кто вернулся из российского плена / инфографика 24 канала



Украинские моряки вернулись из плена / инфографика 24 канала