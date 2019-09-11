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      Освобожденным из российского плена украинцам выделят денежную помощь

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      Украинцам, освобожденным из плена, выделят по 100 тысяч гривен
      Украинцам, освобожденным из плена, выделят по 100 тысяч гривен / reuters.com

      Каждый из 35 украинцев, которые были освобождены из российского плена, получит единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 11 сентября.

      О помощи для украинцев, которым пришлось пережить российские тюрьмы, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая приняла участие в заседании Кабмина.

      Интересно: Что заставило Путина освободить пленных моряков: заявление адвоката Полозова

      Ответственным за выполнение решения правительства является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

      Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей является чрезвычайно важной,
      – подчеркнула Людмила Денисова.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?
      Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      українці звільнені з полону
      Кто вернулся из российского плена / инфографика 24 канала

      Українські моряки повернулися з полону
      Украинские моряки вернулись из плена / инфографика 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Кабинет Министров Украины Людмила Денисова Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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