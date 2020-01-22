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      Освобожденные из плена РФ моряки остаются в зоне риска – Полозов

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      Полозов заявил, что украинские моряки до сих пор в зоне риска из-за следствия в России / Фото из Facebook Николая Полозова

      Дело украинских моряков, которых силовики РФ обстреляли и захватили вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, сейчас находится в подвешенном состоянии. Сами военные, несмотря на освобождение из плена и возвращение в Украину, до сих пор остаются в зоне риска.

      Об этом заявил адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов в комментарии "Крым.Реалии". Он напомнил, что срок предварительного следствия по этому делу в России продлили до 25 января, и он заканчивается в конце недели.

      Интересно: Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе

      "Мы ожидаем от следствия новую информацию. Ведь мы должны продолжить ознакомление с материалами дела, на чем нас прервали, возобновив следственные действия, или следствие должно продлить срок предварительного расследования", – объяснил Полозов.

      По словам юриста, пока он не видит особенно сильного интереса к расследованию этого дела со стороны общественности, ведь моряков и корабли удалось вернуть на Родину. Однако в России дело не закрыто, поэтому украинцы остаются в зоне риска.

      В любом случае это дело нужно доводить до конца. Наша задача – добиться прекращения уголовного преследования моряков. Сейчас они все равно находятся в зоне риска. Нет гарантии, что завтра российские власти не объявит их в розыск. Если моряки приедут в какую-то страну, их там могут просто арестовать,
      – резюмировал Полозов.

      Что известно об освобождении моряков из плена РФ?
      Украинские моряки попали в русский плен 25 ноября 2018 года. Военные корабли ВМС ВСУ законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя, но вблизи Керченского пролива их протаранил пограничный корабль РФ. Тогда россияне захватили в плен всех 24 моряков и 3 украинских корабля. Военных арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все они заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Через 10 месяцев плена моряков освободили. Произошло это 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией по схеме "35 на 35".

      Однако ФСБ РФ продолжало расследование в отношении украинских моряков даже после освобождения их из плена. Следствие было приостановлено только на время, когда шел процесс возвращения Украины захваченных кораблей.

      Звільнені з полону українські морякиОсвобожденные из плена украинские моряки / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Расследования
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