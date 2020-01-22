Звільнені з полону РФ моряки залишаються в зоні ризику, – Полозов

Справа українських моряків, яких силовики РФ обстріляли та захопили поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року, наразі перебуває у підвішеному стані. Самі військові, незважаючи на звільнення з полону і повернення в Україну, досі залишаються в зоні ризику.

Про це заявив адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов у коментарі "Крим.Реалії". Він нагадав, що термін попереднього слідства у цій справі в Росії продовжили до 25 січня, тож він закінчується наприкінці тижня.

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"Ми очікуємо від слідства нову інформацію. Адже ми повинні продовжити ознайомлення з матеріалами справи, на чому нас перервали, відновивши слідчі дії, або слідство має продовжити термін попереднього розслідування", – пояснив Полозов.

За словами юриста, наразі він не бачить особливо сильного інтересу до розслідування цієї справи з боку громадськості, адже моряків і кораблі вдалося повернути на Батьківщину. Проте у Росії справа не закрита, тож українці залишаються в зоні ризику.

У будь-якому випадку цю справу потрібно доводити до кінця. Наше завдання – домогтися припинення кримінального переслідування моряків. Зараз вони все одно перебувають у зоні ризику. Немає гарантії, що завтра російська влада не оголосить їх у розшук. Якщо моряки приїдуть в якусь країну, їх там можуть просто заарештувати,

– резюмував Полозов.

Що відомо про звільнення моряків з полону РФ?Українські моряки потрапили у російський полон 25 листопада 2018 року. Військові кораблі ВМС ЗСУ законно переходили з порту Одеси до порту Маріуполя, але поблизу Керченської протоки їх протаранив прикордонний корабель РФ. Тоді росіяни захопили у полон усіх 24 моряків і 3 українські кораблі. Військових арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі вони заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Через 10 місяців полону моряків звільнили. Сталося це 7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і Росією за схемою "35 на 35".



Проте ФСБ РФ продовжувало розслідування щодо українських моряків навіть після звільнення їх з полону. Слідство було призупинено лише на час, коли тривав процес повернення Україні захоплених кораблів.



Звільнені з полону українські моряки/ інфографіка 24 каналу