Освобожденные моряки собрали помощь российскому активисту, который ранее помогал им

Режим Путина приговорил российского активиста к четырем годам Константина Котова, который поддерживал и помогал украинским морякам. Выйдя на свободу, украинские военные отблагодарили активиста, собрав финансовую помощь для него.

Когда ты находишься в тюрьме, окруженный четырьмя стенами, любая весточка с воли является целым событием, подчеркнул адвокат украинских моряков Николай Полозов.

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"В условиях тотальной изоляции такими весточками с воли для военнопленных украинских моряков были передачки, которые раз в две недели передавала Виктория Ивлева и ее помощники. Одним из людей, которые помогали морякам, был и Константин Котов", – подчеркнул правозащитник.

По его словам, моряки узнали о заключении Котова уже после своего освобождения. Как и сам политзаключенный, они не могли просто промолчать и остаться в стороне.

Ребята собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову. Это сделано в знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме,

– рассказывает Николай Полозов.

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В целом украинским морякам за короткий срок удалось собрать 12 тысяч 400 гривен и 25 тысяч 850 рублей, которые уже совсем скоро будут переданы Виктории Ивлевой.

"Девиз украинских моряков "Своих не бросаем!" в полной мере относится и к Косте. Свободу Константину Котову!"– заявил адвокат.

Что известно про Константина Котова и его дело?Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией и против войны с Украиной.



Кроме того, оппозиционный активист занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.



По словам Полозова, Котова задержали и приговорили к 4 годам по репрессивной сттатье, которая была придумана российскими властями для тех, кто пытается реализовать свое право на свободные собрания.