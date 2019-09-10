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      Освобожденные моряки собрали помощь российскому активисту, который ранее помогал им

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      Освобожденные моряки собрали деньги для активиста, который ранее им помогал
      Освобожденные моряки собрали деньги для активиста, который ранее им помогал / фото из Facebook

      Режим Путина приговорил российского активиста к четырем годам Константина Котова, который поддерживал и помогал украинским морякам. Выйдя на свободу, украинские военные отблагодарили активиста, собрав финансовую помощь для него.

      Когда ты находишься в тюрьме, окруженный четырьмя стенами, любая весточка с воли является целым событием, подчеркнул адвокат украинских моряков Николай Полозов.

      Важно: В России на 4 года посадили активиста, который поддерживал украинских моряков

      "В условиях тотальной изоляции такими весточками с воли для военнопленных украинских моряков были передачки, которые раз в две недели передавала Виктория Ивлева и ее помощники. Одним из людей, которые помогали морякам, был и Константин Котов", – подчеркнул правозащитник.

      По его словам, моряки узнали о заключении Котова уже после своего освобождения. Как и сам политзаключенный, они не могли просто промолчать и остаться в стороне.

      Ребята собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову. Это сделано в знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме,
      – рассказывает Николай Полозов.

      К слову: В Санкт-Петербурге зарезали активистку, которая поддерживала украинских политзаключенных

      В целом украинским морякам за короткий срок удалось собрать 12 тысяч 400 гривен и 25 тысяч 850 рублей, которые уже совсем скоро будут переданы Виктории Ивлевой.

      "Девиз украинских моряков "Своих не бросаем!" в полной мере относится и к Косте. Свободу Константину Котову!"– заявил адвокат.

      Что известно про Константина Котова и его дело?Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией и против войны с Украиной.

      Кроме того, оппозиционный активист занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

      По словам Полозова, Котова задержали и приговорили к 4 годам по репрессивной сттатье, которая была придумана российскими властями для тех, кто пытается реализовать свое право на свободные собрания.

      blog_ava
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      10 сентября
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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