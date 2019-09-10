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      Звільнені моряки зібрали допомогу російському активісту, який раніше допомагав їм

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      Звільнені моряки зібрали гроші для активіста, який раніше їм допомагав
      Звільнені моряки зібрали гроші для активіста, який раніше їм допомагав / фото з Facebook

      Режим Путіна до чотирьох років засудив російського активіста Костянтина Котова, який підтримував та допомагав українським морякам. Вийшовши на волю, українські військові віддячили активісту, зібравши фінансову допомогу для нього.

      Коли ти перебуваєш у в'язниці, оточений чотирма стінами, будь-яка звістка з волі є цілою подією, підкреслив адвокат українських моряків Микола Полозов.

      Важливо: У Росії на 4 роки ув'язнили активіста, який підтримував українських моряків

      "В умовах тотальної ізоляції такими вісточками з волі для військовополонених українських моряків були передачки, які раз у два тижні передавала Вікторія Івлєва і її помічники. Одним з людей, які допомагали морякам, був і Костянтин Котов", – підкреслив правозахисник.

      За його словами, моряки дізналися про ув'язнення Котова вже після свого звільнення. Як і сам політв'язень, вони не могли просто промовчати і залишитися осторонь.

      Хлопці зібрали гроші і попросили мене передати їх Вікторії Івлєвій, щоб вона розпорядилася ними на допомогу і підтримку російському політв'язню Костянтину Котову. Це зроблено на знак вдячності та подяки за його підтримку в той момент, коли вони самі перебували у в'язниці,
      – розповідає Микола Полозов.

      До слова: У Санкт-Петербурзі зарізали активістку, яка підтримувала українських політв'язнів

      Загалом українським морякам за короткий термін вдалося зібрати 12 тисяч 400 гривень та 25 тисяч 850 рублів, які вже зовсім скоро будуть передані Вікторії Івлєвій.

      "Дивіз українських моряків "Своїх не кидаємо!" у повній мірі відноситься і до Кості. Свободу Костянтину Котову!" – заявив адвокат.

      Що відомо про Костянтина Котова і його справу?Костянтин Котов неодноразово виходив з поодиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів, виступав проти анексії Криму Росією та проти війни з Україною.

      Крім того, опозиційний активіст займався організацією передачі продуктів захопленим українським морякам у СІЗО Москви.

      За словами Полозова, Котова затримали і засудили до 4 років за репресивною сттатею, яка була придумана російською владою для тих, хто намагається реалізувати своє право вільні зібрання.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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