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      У Росії на 4 роки ув'язнили активіста, який підтримував українських моряків

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      В Росії засудили опозиційного активіста Костянтина Котова
      В Росії засудили опозиційного активіста Костянтина Котова / prm.ua

      Тверський суд Москви виніс вирок про ув'язнення для російського активіста Костянтина Котова, який підтримував українських військовополонених моряків. Згідно з рішенням суду, наступні 4 роки учасник опозиційних протестів у Москві проведе у колонії загального режиму.

      Момент винесення вироку опозиційному активісту був сповнений курйозів, якими поділилися його колеги.

      Важливо: У Санкт-Петербурзі зарізали активістку, яка підтримувала українських політв'язнів

      Так, Вікторія Івлєва розповіла, що під час озвучення вироку суддя зачитувала гасла, які озвучував Котов під час своєї участі в акціях протесту. Серед них було і гасло "Путін злодій", що викликало неприхований сміх у присутніх в залі.

      До того ж, під час особистого огляду у Костянтина Котова знайшли браслет зі словами: "Слава Героям! Богдан Небилиця". Адвокат Сергій Бадамшин розповів, що коли ці слова зачитував суддя, задоволено посмхіався вже сам Костянтин Котов.

      Що відомо про Костянтина Котова?Костянтин Котов неодноразово виходив з поодиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів, виступав проти анексії Криму Росією та проти війни з Україною.

      Крім того, опозиційний активіст займався організацією передачі продуктів захопленим українським морякам у СІЗО Москви.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Активісти Анексія Криму Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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