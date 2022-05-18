Наши защитники продолжают героически защищать Украину и освобождать территории от российских захватчиков. В частности, с начала войны они уже ликвидировали почти 28 тысяч вражеских военных.

По теме Мы вас освободим вооруженным путем, – Арестович обратился к жителям оккупированного Юга

Оккупированных территорий меньше, чем освобожденных

Арестович опубликовал актуальные на 16 мая карты размещения оккупационных войск на территории Украины. На них можно увидеть, что наши бойцы успешно освобождают населенные пункты от захватчиков.

Оккупированными остаются некоторые территории на Юге Украины. В то же время в Харьковской области защитники оттеснили захватчиков практически к российской границе.

Кроме того, наши бойцы уже полностью выбили россиян из Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Поэтому в Украине освобожденных от врагов территорий больше, чем оккупированных.



Актуальная карта размещения российских войск на территории Украины / Фото Алексея Арестовича

Интересно Есть очень интересная категория, – Коваленко объяснил, почему мертвых оккупантов может быть больше

Оккупанты окапываются и готовятся обороняться

Арестович рассказал, что в настоящее время почти на всей линии фронта русские военные начали окапываться и готовиться к обороне.

Только в районе Изюма, Северодонецка, Лисичанска, Авдеевки и Запорожского направления они все еще предпринимают попытки наступать. Эти действия несут системный характер, а это значит, что войска РФ начали понемногу исчерпывать имеющийся наступательный потенциал.

– заметил советник главы ОП.

По его словам, сейчас идет активная гонка обеих сторон для накопления сил и средств, и кто сделает это быстрее, тот и пойдет в наступление.

"Хочу напомнить вам, дорогие друзья, что закон о ленд-лизе прошел сенат Соединенных Штатов и ждет подписания президента Байдена", – добавил Арестович.

Он подытожил, что, несмотря на это, тяжелое вооружение и боеприпасы идут уже сейчас как от США, так и от других союзников Украины.



Часть территорий Юга находится под оккупацией / Фото Алексея Арестовича



ВСУ оттеснили захватчиков от Харькова / Фото Алексея Арестовича

Стоит посмотреть – бойцы ВСУ эффектно уничтожили российскую батарею ЗРК "Бук"