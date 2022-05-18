Наші захисники продовжують героїчно боронити Україну та звільняти території від російських загарбників. Зокрема, від початку війни вони вже ліквідували майже 28 тисяч ворожих військових.

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Окупованих територій менше ніж звільнених

Арестович опублікував актуальні на 16 травня карти розміщення окупаційних військ на території України. На них можна побачити, що наші бійці успішно звільняють населені пункти від загарбників.

Окупованими залишаються деякі території на Півдні України. Водночас на Харківщині захисники відтіснили загарбників практично до російського кордону.

Окрім цього наші бійці вже повністю вибили росіян з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Тож наразі в Україні звільнених від ворогів територій є більше ніж окупованих.



Актуальна карта розміщення російських військ на території України / Фото Олексія Арестовича

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Окупанти окопуються та готуються оборонятися

Арестович розповів, що наразі майже на всій лінії фронту російські військові почали окопуватися і готуватися до оборони.

Лише в районі Ізюма, Сєверодонецька, Лисичанська, Авдіївки та на Запорізькому напрямку вони все ще роблять спроби наступати. Ці дії несуть системний характер, а це означає, що війська РФ почали потроху вичерпувати наявний наступальний потенціал,

– зауважив радник голови ОП.

За його словами, зараз тривають активні перегони обох сторін для накопичення сил та засобів, і хто зробить це швидше, той і піде у наступ.

"Хочу нагадати вам, дорогі друзі, що закон про ленд-ліз пройшов сенат Сполучених Штатів і чекає на підписання президента Байдена", – додав Арестович.

Він підсумував, що попри це, важке озброєння та боєприпаси йдуть вже зараз як від США, так і від інших союзників України.



Частина територій Півдня перебуває під окупацією / Фото Олексія Арестовича



ЗСУ відтіснили загарбників від Харкова / Фото Олексія Арестовича

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