Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що реальні цифри можуть бути зовсім іншими.

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Скільки ліквідували росвійськових

Як зазначив Коваленко, наші військові знищили вже більш ніж 27 тисяч особового складу. Однак, як він наголосив, необхідно також враховувати близько 50 – 53 тисяч поранених, а також полонених. Тобто разом – це більш ніж 80 тисяч загарбників.

Від загальної кількості особового складу, який 24 лютого був готовий до повномасштабного вторгнення в Україну та брав у ньому безпосередню участь, це майже 180 тисяч. Тобто – 45%,

– заявив Коваленко.

Підтверджені дані щодо поранених окупантів

Водночас він підкреслив, що дані про поранених російських військових у нього є безпосередньо з лікарень Білорусі, тимчасово окупованих територій Криму, Луганської та Донецької областей, а також російських областей. Однак Коваленко наголосив, що їхні дані теж не є точними, оскільки їхня організація володіє інформацією, яку може підтвердити.

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Він пояснив, що майже 2,5 місяця їхня аналітична група займається комунікацією з людьми, які працюють, на ворожих або тимчасово окупованих територіях. Так вони отримують інформацію щодо кількості надходження поранених в різні лікарні. Однак є й інші медзаклади, з яких немає інформації, тому вони не можуть оцінити, скільки перебуває поранених там.

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Є дуже цікава категорія. Коли в лікарню надходить поранений, то він через якийсь час може померти. Тобто 300-й кваліфікується у 200-го. Річ у тім, що насправді більш ніж 50% таких поранених, які потім кваліфікують у 200-х, не йдуть у статистику загиблих,

– наголосив Коваленко.

За його словами, саме тому дані щодо загиблих російських військових під час війни, яку Росія розв'язала з Україною, можуть бути значно більшими, аніж ті, якими володіємо.

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