Не все захватчики покинули освобожденные города и села. Об этом сообщили в сводке по состоянию на утро 3 апреля.
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На освобожденных территориях остаются немногочисленные группы военнослужащих вооруженных сил России,
– говорится в сообщении.
Сейчас россияне скрываются или пытаются самостоятельно пересечь государственную границу Украины.
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