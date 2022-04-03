Не всі загарбники покинули звільнені міста та села. Про це повідомили у зведенні станом на ранок 3 квітня.

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На звільнених територіях залишаються нечисленні групи військовослужбовців збройних сил Росії,

– мовиться у повідомленні.

Наразі росіяни переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

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