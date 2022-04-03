Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу закликав українців ставитись з розумінням до того, чому у звільнені населені пункти Київщини повертатися поки не можна. Окупанти подекуди доволі професійно встановили міни-розтяжки.

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Окупанти замінували навіть тіла загиблих

"На жаль, величезний обсяг роботи. Я просто побоюся говорити про точну дату, коли буде все розміновано", – сказав Вадим Денисенко.

Радник глави МВС повідомив, що весь день, поки є можливість, сапери та всі відповідні служби працюють для того, щоб якомога швидше розмінувати ці міста.

Замінована неймовірна кількість території, ми бачили мінування трупів, підвалів,

– повідомив Вадим Денисенко.

"Велике прохання до всіх поставитись з розумінням і якомога швидше ми постараємось зробити розмінування цих територій", – додав радник глави МВС.

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