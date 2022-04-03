Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала призвал украинцев относиться с пониманием к тому, почему в освобожденные населенные пункты Киевщины возвращаться пока нельзя. Оккупанты кое-где довольно профессионально установили мины-растяжки.
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"К сожалению, огромный объем работы. Я просто побоюсь говорить о точной дате, когда будет все разминировано", – сказал Вадим Денисенко.
Советник главы МВД сообщил, что весь день, пока есть возможность, саперы и все соответствующие службы работают для того, чтобы как можно скорее разминировать эти города.
Заминировано невероятное количество территории, мы видели минирование трупов, подвалов,
– сообщил Вадим Денисенко.
"Большая просьба ко всем отнестись с пониманием и как можно скорее мы постараемся сделать разминирование этих территорий", – добавил советник главы МВД.
Денисенко о заминированной Киевщине: смотрите видео