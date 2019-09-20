Освобожденный украинский моряк поддержал заключенного российского активиста

Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер высказался в поддержку российского активиста Константина Котова, осужденного к 4 годам заключения за поддержку пленных украинцев.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала:

"В автозаках пели гимн Украины".

Освобожденный из плена военный сообщил, что российский активист Константин Котов ежемесячно отправлял украинским пленным еду, одежду и все необходимое. Его приговорили к 4 годам тюрьмы де-юре за нарушение правил проведения митингов, однако де-факто – за поддержку пленных украинцев.



Российский активист Константин Котов

Этот человек имеет свою точку зрения и не боится ее показывать, за это его и задержали и посадили на четыре года. Я не согласен с этим, потому что каждый человек должен иметь право высказывать свое мнение, чтобы мир знал, что происходит. Очень благодарен ему и другим людям, которые помогали,

– отметил Эйдер.

Что известно о деле Константина Котова?​

Константина Котова 24 июля задержали в Москве и отправили в Тверское отделение полиции. Он неоднократно публично высказывался в поддержку украинских военнопленных моряков и помогал делать им передачи в тюрьму. Присутствовал на многих судах и выходил на пикеты с требованием освобождения заключенных. Выступал против аннексии Крыма Россией и против войны с Украиной. 5 сентября ему вынесли приговор – 4 года тюрьмы за якобы нарушение правил проведения митингов.



Выйдя на свободу, украинские военные отблагодарили активисту, собрав финансовую помощь для него. В целом украинским морякам за короткий срок удалось собрать 12 тысяч 400 гривен и 25 тысяч 850 рублей, которые уже совсем скоро будут ему переданы. Девиз украинских моряков "Своих не бросаем!" в полной мере относится и к Косте. Свободу Константину Котову!" – заявил адвокат моряков Николай Полозов.



По словам Полозова, Котова задержали и приговорили к 4 годам по репрессивной статье, которая была придумана российскими властями для тех, кто пытается реализовать свое право на свободные собрания

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