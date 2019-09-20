14:02
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Що Зеленський робитиме із землею. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Звільнений український моряк підтримав ув'язненого російського активіста

      195 Читать новость на русском
      Андрій Ейдер висловився на підтримку російського активіста
      Андрій Ейдер висловився на підтримку російського активіста / Фото з соцмереж

      Звільнений з російського полону український моряк Андрій Ейдер висловився на підтримку російського активіста Костянтина Котова, засудженого до 4 років ув'язнення за підтримку полонених українців.

      Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу:
      "В автозаках співали гімн України".

      Звільнений з неволі військовий повідомив, що російський активіст Костянтин Котов щомісяця відправляв українським полоненим їжу, одяг та все необхідне. Його засудили до 4 років в'язниці де-юре за порушення правил проведення мітингів, проте де-факто – за підтримку полонених українців.

      Костянтин КотовРосійський активіст Костянтин Котов

      Ця людина має свою точку зору і не боїться її показувати, за це його і затримали й ув'язнили на чотири роки. Я не погоджуюсь з цим, бо кожна людина має мати право висловлювати свою думку, аби світ знав, що відбувається. Дуже вдячний йому на іншим людям, які допомагали,
      – зазначив Ейдер.

      Що відомо про справу Костянтина Котова?Костянтина Котова 24 липня затримали у Москві та відправили до Тверського відділку поліції. Він неодноразово публічно висловлювався на підтримку українських військовополонених моряків та допомагав робити їм передачі до в'язниці. Був присутній на багатьох судах та виходив на пікети з вимогою звільнення ув'язнених. Виступав проти анексії Криму Росією та проти війни з Україною. 5 вересня йому винесли вирок – 4 роки тюрми за, нібито, порушення правил проведення мітингів.

      Вийшовши на волю, українські військові віддячили активісту, зібравши фінансову допомогу для нього. Загалом українським морякам за короткий термін вдалося зібрати 12 тисяч 400 гривень та 25 тисяч 850 рублів, які вже зовсім скоро будуть йому передані. Дивіз українських моряків "Своїх не кидаємо!" у повній мірі відноситься і до Кості. Свободу Костянтину Котову!" – заявив адвокат моряків Микола Полозов.

      За словами Полозова, Котова затримали і засудили до 4 років за репресивною сттатею, яка була придумана російською владою для тих, хто намагається реалізувати своє право вільні зібрання

      Важливо: Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії

      blog_ava
      В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше
      сьогодні
      28068
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими В'язниця Новини Росії Активісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      сьогодні , 11:40 Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      Блог Соцмережі 181
      Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити
      сьогодні , 11:15 Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити
      Ірина Поліщук 2621
      Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі: інфографіка
      сьогодні , 09:45 Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі: інфографіка
      3203
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сьогодні , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 618
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 вересня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1829
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук