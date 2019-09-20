Звільнений український моряк підтримав ув'язненого російського активіста

Звільнений з російського полону український моряк Андрій Ейдер висловився на підтримку російського активіста Костянтина Котова, засудженого до 4 років ув'язнення за підтримку полонених українців.

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу:

"В автозаках співали гімн України".

Звільнений з неволі військовий повідомив, що російський активіст Костянтин Котов щомісяця відправляв українським полоненим їжу, одяг та все необхідне. Його засудили до 4 років в'язниці де-юре за порушення правил проведення мітингів, проте де-факто – за підтримку полонених українців.

Російський активіст Костянтин Котов

Ця людина має свою точку зору і не боїться її показувати, за це його і затримали й ув'язнили на чотири роки. Я не погоджуюсь з цим, бо кожна людина має мати право висловлювати свою думку, аби світ знав, що відбувається. Дуже вдячний йому на іншим людям, які допомагали,

– зазначив Ейдер.

Що відомо про справу Костянтина Котова?Костянтина Котова 24 липня затримали у Москві та відправили до Тверського відділку поліції. Він неодноразово публічно висловлювався на підтримку українських військовополонених моряків та допомагав робити їм передачі до в'язниці. Був присутній на багатьох судах та виходив на пікети з вимогою звільнення ув'язнених. Виступав проти анексії Криму Росією та проти війни з Україною. 5 вересня йому винесли вирок – 4 роки тюрми за, нібито, порушення правил проведення мітингів.



Вийшовши на волю, українські військові віддячили активісту, зібравши фінансову допомогу для нього. Загалом українським морякам за короткий термін вдалося зібрати 12 тисяч 400 гривень та 25 тисяч 850 рублів, які вже зовсім скоро будуть йому передані. Дивіз українських моряків "Своїх не кидаємо!" у повній мірі відноситься і до Кості. Свободу Костянтину Котову!" – заявив адвокат моряків Микола Полозов.



За словами Полозова, Котова затримали і засудили до 4 років за репресивною сттатею, яка була придумана російською владою для тих, хто намагається реалізувати своє право вільні зібрання

Важливо: Півроку карцеру і провокації, – тітка політв'язня Олександра Шумкова про катування в колонії