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      Освобожденным из плена украинских моряков предоставили статус УБД

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      Украинские моряки, которых Россия захватывала на Азове, получили статус УБД
      Украинские моряки, которых Россия захватывала на Азове, получили статус УБД / president.gov.ua

      Украинские военные моряки, в сентябре 2019 года вернулись из российского плена, получили статус участника боевых действий. Такой статус 22 морякам был предоставлен за сопротивление российским оккупантам, напавших на них в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

      Такое решение было принято по результатам рассмотрения комиссией Министерства обороны Украины.

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      Впрочем, пока не ясно, почему званиями участников боевых действий наградят лишь 22 военных моряков. В Керченском проливе, а затем и в российском плену их было 24.

      Комиссия по рассмотрению и определению статуса участника боевых действий в своем решении отмечает, что в условиях вооруженного противостояния в Азовском море военнослужащие выполняли боевую задачу по защите территориальной целостности Украины.

      Что известно о этих 24 украинских моряков?
      При осуществлении привычного плавания из Одессы в Мариуполь на них напали российские военные, которые временно находятся в оккупированном Крыму.

      В результате столкновения оккупанты захватили украинские корабли и моряков в плен. Там они пробыли почти год до сентября 2019 года, когда были освобождены в рамках обмена пленными.

      Українські морякиУкраинские моряки, которых россияне захватили в Азовском море / Инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Награды Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Аннексия Крыма
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