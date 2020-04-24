Освобожденным из плена украинских моряков предоставили статус УБД
Украинские военные моряки, в сентябре 2019 года вернулись из российского плена, получили статус участника боевых действий. Такой статус 22 морякам был предоставлен за сопротивление российским оккупантам, напавших на них в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Такое решение было принято по результатам рассмотрения комиссией Министерства обороны Украины.
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Впрочем, пока не ясно, почему званиями участников боевых действий наградят лишь 22 военных моряков. В Керченском проливе, а затем и в российском плену их было 24.
Комиссия по рассмотрению и определению статуса участника боевых действий в своем решении отмечает, что в условиях вооруженного противостояния в Азовском море военнослужащие выполняли боевую задачу по защите территориальной целостности Украины.
Что известно о этих 24 украинских моряков?
При осуществлении привычного плавания из Одессы в Мариуполь на них напали российские военные, которые временно находятся в оккупированном Крыму.
В результате столкновения оккупанты захватили украинские корабли и моряков в плен. Там они пробыли почти год до сентября 2019 года, когда были освобождены в рамках обмена пленными.
Украинские моряки, которых россияне захватили в Азовском море / Инфографика 24 канала
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