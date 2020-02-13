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      Агрессия Кремля возле Керченского пролива: Россия обстреляла "Бердянск" с вертолета

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      Россия во время агрессии на Азове обстреляла катер "Бердянск" с вертолета, – заявление Украины в ОБСЕ / Соцсети

      Во время агрессии России в Азове, которая случилась в ноябре 2018 года украинский катер "Бердянск" пробил бронебойный снаряд. А выпущен он был с российского военного вертолета Ка-52.

      Такое заявление прозвучало во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене. Сделал ее заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

      Обратите внимание! Что будет дальше с катером "Никополь" и буксиром "Яны Капу", которые захватывала Россия

      Так, он обратил внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных трем украинским кораблям в результате вышеупомянутой атаки России. Эту экспертизу смогли провести украинские специалисты после того, как Россия в ноябре 2019 года вернула Украине судна.

      Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным с ударного вертолета Ка-52 ВМФ России,
      – отметил Лоссовский.

      Он добавил, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

      Что касается других двух кораблей – ("Яны Капу" и "Никополь"), то их отправили на завод для ремонта.

      По словам Лоссовского, украинская делегация ранее уже предоставляла Форуму ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, которые осуществляла Россия на захваченных катерах.

      Подробнее! В каком состоянии Россия вернула военные корабли: Украина предоставила ОБСЕ фотодоказательства

      В начале февраля Украина завершила баллистическую экспертизу малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск". Украинские специалисты установили, что в результате атаки Кремля судно получило 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также многочисленные механические повреждения верхней палубы.

      В целом сумма убытков от повреждений захваченных Россией украинских кораблей составляет по меньшей мере 55,5 миллиона гривен.

      Что известно о состоянии кораблей "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск"

      Когда военные корабли возвращались в Украину, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что россияне их угробили настолько, что они не могли идти своим ходом"сняли даже плафоны, розетки и унитазы".

      Впоследствии бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей. Кроме того, были повреждены и сами корабли. Больше всего от мародертсва пострадал буксир "Яны Капу".

      Впоследствии стало известно, что морякам не вернули даже крестики и личные вещи. Страна-агрессор, со своей стороны, утверждает, что передала корабли в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

      Увлечения и возвращения украинских кораблей и моряков: основное

      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      Тогда же агрессор с обстрелами захватил 3 украинские корабли и взял в плен 24 украинских моряков (часть из них получила ранения). Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако это так и не произошло.

      7 сентября РФ и Украины провели обмен удерживаемыми лицами, во время которого 24 военнопленных моряка вернулись домой.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

      18 ноября Россия же вернула Украине военные корабли в открытом Черном море, а вечером 20 ноября судна прибыли в порт Очакова Николаевской области.

      Россия убеждала, что передача кораблей никак не является связанным с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом в нормандском формате.

      Советуем ознакомиться! Как захватывали и возвращали украинские корабли: хронология агрессии России в Керченском проливе

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море авиация Водный транспорт Новости России Украина – Россия
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