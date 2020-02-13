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      Агресія Кремля біля Керченської протоки: Росія обстріляла "Бердянськ" з вертольота

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      Під час агресії Росії на Азові, яка трапилася в листопаді 2018 року український катер "Бердянськ" пробив бронебійний снаряд. А випущено його було з російського військового вертольота Ка-52.

      Така заява пролунала під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні. Зробив її заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає Укрінформ.

      Зверніть увагу! Що буде далі із катером "Нікополь" та буксиром "Яни Капу", які захоплювала Росія

      Так, він звернув увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, яких зазнали три українські кораблі внаслідок вищезазначеної атаки Росії. Цю експертизу змогли провести українські фахівці після того, як Росія в листопаді 2019 року повернула Україні судна.

      Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого влучання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії,
      – наголосив Лоссовський.

      Він додав, що ці докази "чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року".

      Щодо інших двох кораблів – "Яни Капу" та "Нікополь", то їх відправили на завод для ремонту.

      За словами Лоссовського, українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, які здійснювала Росія на захоплених катерах.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі авіація Водний транспорт Новини Росії Україна – Росія
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