Агресія Кремля біля Керченської протоки: Росія обстріляла "Бердянськ" з вертольота

Під час агресії Росії на Азові, яка трапилася в листопаді 2018 року український катер "Бердянськ" пробив бронебійний снаряд. А випущено його було з російського військового вертольота Ка-52.

Така заява пролунала під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні. Зробив її заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає Укрінформ.

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Так, він звернув увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, яких зазнали три українські кораблі внаслідок вищезазначеної атаки Росії. Цю експертизу змогли провести українські фахівці після того, як Росія в листопаді 2019 року повернула Україні судна.

Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого влучання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії,

– наголосив Лоссовський.

Він додав, що ці докази "чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року".

Щодо інших двох кораблів – "Яни Капу" та "Нікополь", то їх відправили на завод для ремонту.

За словами Лоссовського, українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, які здійснювала Росія на захоплених катерах.

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