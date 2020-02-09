Що буде далі із катером "Нікополь" та буксиром "Яни Капу", які захоплювала Росія

Катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вже наступного тижня, після 10 лютого, відправлять на завод для ремонту. Їх Росія повернула у листопаді 2019 року.

Катер "Бердянськ" ремонтуватимуть дещо пізніше, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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"Катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вже наступного тижня будуть відправлені на завод. Другий катер –"Бердянськ" стане на ремонт дещо пізніше",

– зазначається у повідомленні.

Зазначимо, нещодавно завершилась балістична експертиза малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ". З нього зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, які є доказами агресивних і протиправних дій Росії.

Довідка. Сума збитків від пошкоджень захоплених Росією українських кораблів становить щонайменше 55,5 мільйона гривень. Зокрема, катер "Бердянськ" має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також – численні механічні пошкодження верхньої палуби.

У якому стані Росія повернула захоплені кораблі

Росія розпочала процес передачі українських кораблів 17 листопада. Кораблі повернулися 20 листопада до Очакова у супроводі спецтехніки – буксирів "Титан", "Гайдамака", пошуково-рятувального корабля "Сапфір" та малого розвідувального корабля "Переяслав".

На всіх є свідчення мародерства росіян. Найбільше їх на буксирі "Яни Капу". Судно має механічні пошкодження правого борту.

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомляв, що росіяни фактично "угробили" кораблі – познімали навіть плафони, розетки і унітази.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував результати перевірки після їхнього повернення. Відповідно до документа, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів.

Полон українських кораблів: основне

► 25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

► Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.

► У Росії 24 українських моряків звинувачували у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу