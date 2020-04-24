Звільненим з полону українським морякам надали статус УБД

Українські військові моряки, які у вересні 2019 року повернулися з російського полону, отримали статус учасника бойових дій. Такий статус 22 морякам був наданий за спротив російським окупантам, які напали на них у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Таке рішення було ухвалене за результатами розгляду комісією Міністерства оборони України.

Важливо Агресія Кремля біля Керченської протоки: Росія обстріляла "Бердянськ" з вертольота

Втім поки не зрозуміло, чому званнями учасників бойових дій нагородять лише 22 військових моряків. У Керченській протоці, а згодом і в російському полоні їх було 24.

Комісія з розгляду та визначення статусу учасника бойових дій у своєму рішенні зазначає, що в умовах збройного протистояння в Азовському морі військові виконували бойове завдання з захисту територіальної цілісності України.

Що відомо про цих 24 українських моряків?Під час здійснення звичного плавання з Одеси у Маріуполь на них напали російські військові, які тимчасово перебувають в окупованому Криму.



Внаслідок зіткнення окупанти захопили українські кораблі та військових у полон. Там вони пробули майже рік до вересня 2019 року, коли були звільнені у межах обміну полоненими.



Українські моряки, яких росіяни захопили в Азовському морі / інфографіка 24 каналу