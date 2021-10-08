На выходных 9 – 10 октября над Украиной будет ясное небо, возможна небольшая облачность. Воздушные потоки будут прохладными и будут поступать преимущественно с северо-востока.
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Общий прогноз на выходные
По информации синоптиков, на выходных Украина надежно обеспечена от фронтов и осадков. Над Балканами заметна активная циклоническая деятельность, поэтому с понедельника – вторника, 11 или 12 октября, погода может существенно измениться.
В южной и юго-восточной части страны ожидают усиление ветра. Отдельные порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В целом по Украине на выходных ветер будет умеренным.
Украинцы почувствуют похолодание в субботу и воскресенье. Ночью ожидают от +4 до -2 градусов по Цельсию. Теплее всего будет только на юге Украины, там прогнозируют от +2 до +8 градусов.
Днем температура воздуха прогреется от +9 до +15 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +17 градусов.
Погода 9 октября
В субботу, 9 октября в Украине не будет дождя. Теплее всего будет в Закарпатской области (+14 – +16 градусов) и в Крыму (+13 – +15 градусов).
Наибольшую прохладу почувствуют в Сумской области, где днем температура воздуха будет достигать +10 – +12 градусов. Ночью столбики термометров покажут 0 – +2 градуса.
Погода в Украине за 9 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
На остальной территории Украины будет ярко светить солнце, поэтому днем воздух прогреется до +11 – +14 градусов. Ночные показатели градусников будут достигать 0 – +3 градусов.
Погода 10 октября
В воскресенье, 10 октября, осенние лучи тепла будут лучше ощущаться на Юге Украины. Жители Одесской, Николаевской и Херсонской областей, а также Запорожье смогут понежиться при температуре воздуха +13 – +15 градусов. Ночью стоит ожидать +3 – +6 градусов.
Погода 10 октября в Украине / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
На Западе, Востоке, Севере и в центре Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +11 – +13 градусов. Ночью она опустится до отметки +1 – +3 на термометре.
Коротко о погоде в Украине: последние новости
- Синоптики предупреждают о существенном снижении температуры и морозе в Украине. Говорится о ночных температурах ниже 0 градусов по Цельсию.
- На юго-востоке Украины объявили желтый (І) уровень опасности в связи с усилением порывов ветра. Гражданам рекомендуют соблюдать правила безопасности.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о чрезвычайном уровене пожарной опасности в южных, западных и восточных областях. В частности это касается Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областей и всех южных регионов страны.