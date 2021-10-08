На выходных 9 – 10 октября над Украиной будет ясное небо, возможна небольшая облачность. Воздушные потоки будут прохладными и будут поступать преимущественно с северо-востока.

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Общий прогноз на выходные

По информации синоптиков, на выходных Украина надежно обеспечена от фронтов и осадков. Над Балканами заметна активная циклоническая деятельность, поэтому с понедельника – вторника, 11 или 12 октября, погода может существенно измениться.

В южной и юго-восточной части страны ожидают усиление ветра. Отдельные порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В целом по Украине на выходных ветер будет умеренным.

Украинцы почувствуют похолодание в субботу и воскресенье. Ночью ожидают от +4 до -2 градусов по Цельсию. Теплее всего будет только на юге Украины, там прогнозируют от +2 до +8 градусов.

Днем температура воздуха прогреется от +9 до +15 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +17 градусов.

Погода 9 октября

В субботу, 9 октября в Украине не будет дождя. Теплее всего будет в Закарпатской области (+14 – +16 градусов) и в Крыму (+13 – +15 градусов).

Наибольшую прохладу почувствуют в Сумской области, где днем ​​температура воздуха будет достигать +10 – +12 градусов. Ночью столбики термометров покажут 0 – +2 градуса.



Погода в Украине за 9 октября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

На остальной территории Украины будет ярко светить солнце, поэтому днем воздух прогреется до +11 – +14 градусов. Ночные показатели градусников будут достигать 0 – +3 градусов.

Погода 10 октября

В воскресенье, 10 октября, осенние лучи тепла будут лучше ощущаться на Юге Украины. Жители Одесской, Николаевской и Херсонской областей, а также Запорожье смогут понежиться при температуре воздуха +13 – +15 градусов. Ночью стоит ожидать +3 – +6 градусов.



Погода 10 октября в Украине / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

На Западе, Востоке, Севере и в центре Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +11 – +13 градусов. Ночью она опустится до отметки +1 – +3 на термометре.

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