Синоптики отметили, что речь идет уже не о заморозках, а именно о морозе. Однако осадков не прогнозируют, хотя будет небольшая облачность.

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В Украине синоптики прогнозируют морозы

Начиная с 7 октября, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0 градусов и ниже, то это уже будет мороз, а не заморозки,

– рассказали синоптики.

В частности температура ночью будет от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем – +10...+15 градусов. Кроме того, на Закарпатье ночью будет +1...+6 градусов тепла, зато днем – +13...+18 градусов.

В частности, по состоянию на 7 октября, мороз прогнозируют в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

Коротко о погоде в Украине