От Байдена требуют ударить Россию в сердце – наложить санкции на энергетический сектор
1 марта 2022 , 06:55Читати новину українською
Источник:Reuters
Администрация Байдена должна нацелить санкции на российский энергетический сектор. При этом – наращивать производство энергии в США.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм возмутился, почему США не используют энергетический сектор как оружие.
Важно Канада прекращает закупку российской нефти, – Трюдо
Нам не удается ударить Путина там, где это больше всего больно,
– подчеркнул Грэм.
Россияне за день санкций обеднели вдвое. В течение недели оккупанты условно обеднеют в три раза. Раньше ВВП у них был 1,4 триллиона долларов, за день он сократился условно до 800 миллиардов долларов.
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