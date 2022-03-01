От Байдена требуют ударить Россию в сердце – наложить санкции на энергетический сектор

Администрация Байдена должна нацелить санкции на российский энергетический сектор. При этом – наращивать производство энергии в США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм возмутился, почему США не используют энергетический сектор как оружие.

Важно Канада прекращает закупку российской нефти, – Трюдо

Нам не удается ударить Путина там, где это больше всего больно,

– подчеркнул Грэм.

Россияне за день санкций обеднели вдвое. В течение недели оккупанты условно обеднеют в три раза. Раньше ВВП у них был 1,4 триллиона долларов, за день он сократился условно до 800 миллиардов долларов.

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