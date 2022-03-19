От "большого ума" оккупантов, – советник главы МВД о феномене Чернобаевки

В Чернобаевке вблизи Херсона ВСУ несколько раз уничтожили вражескую технику и живые силы противника. Несмотря на это, оккупанты продолжают высаживаться на этом аэродроме.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала объяснил действия оккупантов их "большим умом". Выразил надежду, что так будет продолжаться.

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"Почему они это делают? Очевидно, от "большого ума". Дай бог, чтобы этот же человек, который планировал предыдущие 6 раз, продолжал так же. Надеюсь, они будут и дальше это делать, а мы будем их уничтожать", – сказал Денисенко.

Что происходило в Чернобаевке

Первый удар по вражеской технике в Чернобаевке был еще 7 марта.

В последующие удары удалось уничтожить передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии России.

Также был ликвидирован генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Сеть взорвалась мемами о бестолковости оккупантов.

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