О том, что министру удалось одному из первых "обкатать" новую технику, сообщили в Министерстве обороны.

К теме В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 и БМП Marder, – Spiegel

Сегодня имел в честь совместно с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger'ов от Британии, Stryker'ов & Cougar'ов от США и Marder'ов от Германии,

– сообщил Резников.

Министр отметил, что еще год назад никто не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной.

"Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конечном счете окажет сопротивление кровавому агрессору, стране-террористу России".



Резников показал, какая техника от партнеров уже в бою / Фото Министерство обороны

За этот год все поменялось. Украина изменила мир. Устойчивость украинского народа и мастерство нашей армии убедили, что Украина победит. И мы уже побеждаем,

– добавил министр.

По словам министра, эта новая техника составит хорошую компанию своим "побратимам" на поле боя. Вскоре ее преимущества благодаря украинским военным ощутят на себе российские оккупанты.

Резников выразил уверенность, что все украинские города будут уволены и Силы обороны выйдут на границы, международно признанные в 1991 году.

Что нужно знать о переданной технике