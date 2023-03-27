Про те, що міністру вдалось одному з перших "обкатати" нову техніку повідомили у Міністерстві оборони.

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Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger'ів від Британії, Stryker'ів & Cougar'ів від США та Marder'ів від Німеччини,

– повідомив Резніков.

Міністр зауважив, що ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною.

"Що увесь цивілізований світ перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу Росії".



Резніков показав, яка техніка від партнерів уже в бою / Фото Міністерство оборони

За цей рік все змінилося. Україна змінила світ. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. І ми вже перемагаємо, – додав міністр.

За словами міністра, ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою. Невдовзі її переваги завдяки українським військовим відчують на собі російські окупанти.

Резніков висловив упевненість, що всі українські міста будуть звільнені і Сили оборони вийдуть на кордони, міжнародно визнані у 1991 році.

Що треба знати про передану техніку

Challenger 2 – це, фактично, найдосконаліший танк, який зараз є на озброєнні в міжнародних партнерів. Упродовж кількох тижнів українські військові освоювали танки Challenger 2 у Великій Британії. Нещодавно ЗМІ повідомили, що відповідне навчання вже завершили.

Бронетранспортери Stryker Україна отримала вперше. Stryker – швидкі та мобільні. Зокрема, їхній салон має додаткову внутрішню обшивку. Це допомагає екіпажу врятуватися, навіть якщо бронетранспортер отримав серйозне пошкодження.