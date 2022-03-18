От дефолтного отделяет только одна ступенька: S&P снизило рейтинг России

Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг России с CCC-до CC. Это преддефолтное состояние.

Все из-за санкций, введенных в результате вторжения в Украину. Они снизили наличные валютные резервы оккупанта и ограничили доступ к мировой финансовой системе.

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S&P снизило рейтинг России до преддефолтного

Так, страна-агрессор заявила о трудностях с выплатой долга по своим еврооблигациям 2023 и 2043 годов, деноминированным в долларах.

Хотя публичные заявления Минфина России свидетельствуют о том, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны оплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями,

– сообщило агентство.

Согласно шкале S&P, рейтинг СС означает высокую уязвимость. Это означает, что дефолт пока не состоялся, но фактически несомненный.

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