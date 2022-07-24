От ковров до холодильников: российские военные продают ворованное имущество украинцев
Источник:тегерям Сергея Гайдая
Оккупационные войска России начали продавать награбленное в Лисичанске и Северодонецке имущество украинцев. Преимущественно бытовые вещи, технику и даже ковры везут на рынок в Старобельске.
Об этом сообщил журналистам 23 июля глава военной администрации Валерий Шибико. Также он рассказал, какая в целом ситуация в городе.
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Лисичанск разделили на сектора
В настоящее время оккупированный город разделен на несколько секторов. Местные жителям запрещено выходить из своей "зоны".
По словам чиновника, россияне это сделали для облегчения работы по выявлению проукраинских людей. В то же время оккупанты занимаются грабежами.
Есть информация, что рынок Старобельска забит товарами, укравшими в Лисичанске и Северодонецке. Продают все, что смогли украсть: ковры, они очень любят стиральные машины и холодильники. Это такой тренд у них (оккупантов – 24 канал),
– сказал Шибико.
Также он отметил, что часто представители оккупационных войск заселяются в квартиры эвакуированных из города людей.
В то же время оккупанты даже хвастаются мародерством: смотрите видео